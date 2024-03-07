Belçikalı bakanlar İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrılarına katıldı

Avrupa ülkelerinden, "İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi" yönünde gelen çağrılara Belçikalı bakanlar da katıldı.

Ülkedeki bölgesel hükümetlerden Valonya-Brüksel Federasyonunun Çocuk, Sağlık, Kültür, Medya ve Kadın Hakları Bakanı Benedicte Linard, X hesabından İsrail'in Eurovision'a katılımıyla ilgili açıklama yaptı.

Linard, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yarışmalardan ve Eurovision'dan dışlanması gibi İsrail'in de başta çocuklar olmak üzere, binlerce kişinin ölümüne yol açan apaçık uluslararası hukuk ihlallerine son verene kadar dışlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Belçika basınına göre Linard, dün parlamentodaki bir oturumda da Belçika'nın Fransızca yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşu RTBF'ye bu yönde bir talepte bulunacağını belirterek "Gazze'deki savaş devam ettiği sürece İsrail'in katılımını yasaklama sorumluluğunu üstlenmek, organizatörlere aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Linard'ın çağrısına Flaman Hükümeti'nin Brüksel İşleri, Gençlik, Medya ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Benjamin Dalle de destek verdi.

Flaman basınına göre Dalle, İsrail'in Gazze'de kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu masum sivilleri öldürdüğü sürece Eurovision'dan menedilmesi gerektiğini söyledi.

Flaman bakan, "Böylesine harika, birleştirici bir kutlamanın, uluslararası insancıl hukuku ve çocuk haklarını bu ölçekte ihlal eden bir katılımcıyla yapılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Avrupa'da İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

İzlanda'da da müzisyenler derneği Aralık 2023'te ulusal yayın kuruluşu RUV'nin 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı. İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'den "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti. FTT, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan menedildiğini hatırlatarak İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.

İsrail, Eurovision için reddedilen şarkısının ismini ve sözlerini değiştirmişti

İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları devam ederken İsrail'in yarışmaya katılmayı planladığı "October Rain" (Ekim Yağmuru) adlı, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına atıfta bulunan şarkı, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle reddedilmişti.

Bunun üzerine İsrail şarkıda değişiklikler yaparak ismini "Dance Forever" (Sonsuza dek dans et) yapsa da bu şarkı da aynı gerekçeyle geri çevrilmişti. Son olarak İsrail yarışmaya "Hurricane" (Kasırga) adlı şarkıyla katılacağını duyurmuştu.