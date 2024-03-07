Gazprom, Polonyalı iki enerji şirketinden 935 milyon dolar tazminat istiyor

Gazprom, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde, Polonyalı Orlen ve Europol GAZ SA şirketlerine yönelik yasal işlem başlattı.

Davanın gerekçelerine ilişkin detaylar açıklanmazken, Gazprom, Orlen ve Europol GAZ SA'dan toplam 935 milyon dolar tazminat talep etti.

Gazprom, ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Polonya'ya Rus gazı sevkiyatını 2022'de durdurmuştu.

Polonya hükümeti de Yamal-Avrupa boru hattının işletmecisi Europol GAZ SA şirketinde bulunan Gazprom'un payını Orlen şirketine devretmişti.