İsrail'in işgalci Yahudi yerleşim yerlerinin payını artıran savaş bütçesi komisyondan geçti

İsrail Meclisi Maliye Komisyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık felaketine yol açan saldırı için 28,9 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 8 milyar dolar) değerindeki "savaş ek bütçesini", hararetli tartışmaların gölgesinde Meclis Genel Kurulunda 2. ve 3. oylama için onayladı.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in yönettiği bütçede, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki yasadışı Yahudi yerleşim yerleri için ayrılan ödeneğin "güvenlik gerekçesiyle" yaklaşık 400 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 108 milyon dolar) artırılması, muhalefet saflarının tepkisine neden oldu.

Smotrich'in imzasının yer aldığı bütçede, başta işgal altındaki Batı Şeria olmak üzere yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinde "ek güvenlik önlemleri" için ödeneğin yaklaşık 100 milyon dolar artırılmasına muhalefet karşı çıktı.

Ana muhalefet partisi Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milltevekili Naro Shiri, Smotrich'in geçmişte basına sızan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki "yalancıların yalancısı" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimler öncesinde basına sızan ses kayıtlarında, yasadışı Yahudi yerleşim yerleri yanlısı Smotrich, seçim müttefiki Netanyahu hakkında "yalancıların yalancısı" ifadesini kullanmıştı. Smotrich, sonrasında söz konusu kayıtları itiraf etmek zorunda kalmış, skandalı "söylenmemesi gereken şeyler dile getirdim" diyerek kapatmak zorunda kalmıştı.

Netanyahu, söz konusu ifadeler nedeniyle "Smotrich'i affettiğini" açıklamış, tüm sağın bir arada toplanması çağrısı yapmıştı.

Koalisyon ortağından da eleştiri

İsrailli ekonomi gazetesi Catalist'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan temsilciler, Smotrich'in son dakikada bütçede değişiklik yapmasını "partisinin bir çete gibi davranmasına" benzetti.

İsrail'in hazırladığı ek savaş bütçesinde, çatışma bölgelerinden tahliye edilenler, bunların istihdam ve eğitimi, yaralananlara destek için yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ödenek ayrıldığı paylaşıldı.

İsrail Meclisinin, perşembe günü, yeni bütçeyi ikinci ve üçüncü oylama için Meclis'e getirmesi planlanıyor. İsrail Meclisi, 6 Aralık'taki genel kurulunda, bütçenin birinci oylamasını 120 sandalyeli mecliste 62 lehte 52 aleyhte oyla kabul etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Washington'da basına kapalı düzenlenen bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti. Sabah saatlerinde Netanyahu ile telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in, Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.

Sicilinde fanatik Yahudi terör saldırılarıyla ilişkilendirilen Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi, İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen gecekondu yerleşim yerlerine yasal statü verilmesi, Filistinli nüfusa yönelik ayrımcı ve "şahin" tavrıyla tanınıyor.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, 1 Mart'ta silahlı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusu gözetiminde 1 Filistinliyi öldürdükleri, evleri, dükkanları kundakladıkları saldırısına ilişkin, "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." sözlerini sarf etmişti. Smotrich, dünya başkentleri ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilerin ardından "sözleri yanlış seçtiği" açıklamasıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.