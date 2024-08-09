İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında en az 10 Filistinli öldü

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı

İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli öldü.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun "güvenli insani bölge" olarak belirlediği bölgelerdeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları hedef aldığını söyledi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda Muammer ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların yaptığı açıklamaya göre saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Han Yunus'ta yeniden zorunlu göç dalgası

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" talepleri nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Han Yunus'un doğu bölgelerine yönelik yoğun baskınları da günlerdir devam ediyor.