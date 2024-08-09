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Dünya
AA 09.08.2024 16:05

Rus ordusundan Konstantinivka'da süpermarkete saldırı: En az 10 ölü

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete, Rus ordusunca düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Rus ordusundan Konstantinivka'da süpermarkete saldırı: En az 10 ölü
[Fotograf: AA]

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete düzenlenen saldırının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saldırı sonucu yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çıkan yangınının söndürüldüğünü aktaran Klimenko, süpermarketin dışında şehirdeki bazı binaların da hasar gördüğünü kaydetti.

Klimenko, son bilgilere göre, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralıların sayısının 35'e çıktığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak." ifadesine yer vermiş ve dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin ise Rus ordusunun, Konstantinivka'ya topçu sistemleriyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

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