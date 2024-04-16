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Dünya
AA 16.04.2024 16:57

İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Ayn Baal beldesinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Ayn Baal yolunda bir araca düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordu radyosu, saldırıda Lübnan Hizbullahı'ndan üst düzey bir saha komutanının hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail ordusu veya Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gün içinde düzenlenen İHA saldırısında üç İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattı boyunca 8 Ekim'den bugüne şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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