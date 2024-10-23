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Dünya
AA 23.10.2024 14:28

İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 1047 sağlık çalışanı öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail saldırılarında şimdiye kadar 1047 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 1047 sağlık çalışanı öldü

Burş, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde, bir hastanenin yakınında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlendiği saldırıda doktor Muhammed Ganim ve hemşire Muhammed Merzuk Selman’ın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail’in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmasından bu yana 310 sağlık çalışanını gözaltına aldığını aktaran Burş, saldırılarda 1047 sağlık çalışanının da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

"İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde savaş suçları işliyor"

Gazze’nin kuzeyinde sağlık sisteminin felakete sürüklendiğini dile getiren Burş, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, kuzeydeki hastaneleri kuşatmaya devam ediyor ve vatandaşları öldürüyor. İnsanları zorla yerlerinden ediyor ve sığınma merkezlerinden çıkartıyor. Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç, su ve gıda yok. İsrail ordusu uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye girişine izin vermiyor. Gazze’nin kuzeyindeki durum içler acısı. İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde savaş suçları işliyor."

Kuşatma altındaki Endonezya Hastanesinde bir Filistinli hasta hayatını kaybetti

Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Başhekimi Mervan Sultan da 55 yaşındaki siroz hastası Filistinli kadının, oksijen yetersizliği ve İsrail güçlerinin hastaneyi kuşatması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Defin işlemi için dışarı çıkamadıklarını aktaran Mervan, cenazenin hasta içerisine defnedileceğini kaydetti.

Mervan, geçen cumartesi yoğun bakımda hayatını kaybeden iki hastayla birlikte kuşatma nedeniyle hastanelerinde ölen hasta sayısının 3’e çıktığını söyledi.

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