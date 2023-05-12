İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki Nasr mahallesinde bir evi hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Nasr mahallesinde hava saldırısıyla hedef aldığı evin çevresinde ciddi hasar oluştu.

Böylece İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33'e yükseldi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Azize el-Kahalut, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Salı gününden beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sebebiyle 94 aile zarar gördü." dedi.

İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarının uzun yıllardan beri abluka altında tutulan Gazze'de acıları daha da büyüttüğüne işaret eden Kahalut, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Filistin halkını koruma talebiyle harekete geçmeleri çağrısı yaptı.