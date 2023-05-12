ABD'de siyahi evsiz adamı boğan eski asker, New York'taki karakola teslim oldu

Eski bir Amerikan deniz piyadesi olan Penny, geldiği karakolda yapılan işlemlerin ardından elleri ters kelepçelenmiş bir vaziyette görevliler tarafından resmi bir araca bindirilerek götürüldü.

Penny'nin karakola girişi esnasında basına kısa bir açıklama yapan avukatı Thomas Kenniff, müvekkilinin zarar vermek istemediğini, "kim olduğunun ve onurlu hizmetinin özelliği olan bir tür dürüstlük ve onurla davrandığını" söyledi.

Siyah bir resmi araçla Manhattan Ceza Mahkemesi'ne götürülen Penny'nin, geç saatlerde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Penny evsiz Neely'nin ölümüne yol açmıştı

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemişti. Neely, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları Neely’nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti.

Evsiz adamın ölümü günlerdir tepkilere ve bir dizi protestoya neden olmuştu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, evsiz adam ücret ödememe, hırsızlık ve üç kadına saldırı gibi suçlamalarla 42 defa gözaltına alınmıştı.

Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.