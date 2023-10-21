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Dünya
AA 21.10.2023 02:01

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.

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