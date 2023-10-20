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Dünya
İHA 20.10.2023 22:56

İsrail, 2 ABD’linin serbest bırakıldığını doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas’ın, esir tuttuğu ABD vatandaşı anne ve kızı serbest bıraktığını doğruladı.

İsrail, 2 ABD’linin serbest bırakıldığını doğruladı
[Fotograf: AA]

Bugün el-Kassam Tugayları’nın sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı 2 ABD vatandaşının serbest bırakıldığına ilişkin açıklamasına İsrail’den yanıt geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan’ın Hamas tarafından serbest bırakıldığını ve İsrail askerlerinin koruması altında olduğunu söyledi.

Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri serbest bıraktık
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Hamas’ın yaklaşık 200 kişiyi esir tutmaya devam ettiğini belirten Hagari, “Hamas kendisini dünyaya insani nedenlerle esirleri serbest bırakan bir örgüt olarak tanıtıyor ama gerçekte bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları esir tutan bir terör örgütü” ifadelerini kullandı.

Esirlerin İsrail’e geri dönmesi için yapılan çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Hagari, kara harekatını da içeren savaşın son aşamaları için ordunun hazırlandığını belirterek, “Çatışmaların birkaç hafta daha sürmesi muhtemel” dedi. 

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail ABD
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