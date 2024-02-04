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Dünya
AA 04.02.2024 18:31

İsrail'in Gazzelileri açlığa terk etmesi, Hollanda'da protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, yürüyüş yaparak Filistin'e destek verdi, İsrail'in Gazze'deki insanları açlığa terk etmesini protesto etti.

İsrail'in Gazzelileri açlığa terk etmesi, Hollanda'da protesto edildi
[Fotograf: AA]

Dam Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, merkezi tren istasyonuna yürüdü.

"Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur, "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde, "Filistin özgürleşmeden, biz tam özgürleşemeyiz", "Soykırımı durdur", "İsrail'in suçlarına para yok" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere 75 yıldır baskı ve zulüm yaptığına, Gazze'deki insanların açlığa terk edildiğine dikkati çekti.

"Ülkemden utanıyorum"

Avrupalı devletlerin İsrail'e destek vermesini eleştiren Wiktoria Jedroszkowiak, "Harekete geçmedikleri için ülkemden utanıyorum. Gazze'de olanlardan hepimiz sorumluyuz, AB sorumlu. Bu, bize İkinci Dünya Savaşından çok bir şey öğrenmediğimizi gösteriyor." dedi.

Gazze'dekilere karşı açlığın kullanılmasını "korkunç bir araç" olarak nitelendiren Jedroszkowiak, "İsrail'in kolonyal emelleri için insanların öldürülmesi AB için çok utan verici." dedi.

Az sayıda polisin tedbir aldığı görüldü.

Gösteri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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