İsrail'in Gazze'deki saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın konuyla ilgili haberinde, İsrail'in Han Yunus'un güneyi, batısı ve mülteci kampı dahil çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda Han Yunus'ta Mikdad, En-Neccar ve El-Amudi ailelerinden 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde de İsrail saldırıları sonucu Fetair ailesinden 2 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.