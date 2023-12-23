İsrail'in Gazze'deki "kültür soykırımında" şu ana kadar 13 ünlü Filistinli yazar ve şair öldürüldü

Gazze Şeridi'ne 78 gündür sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları sırasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler, sağlık personeli, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları dahil sivilleri hedef alan İsrail güçleri, Filistin'in edebiyat camiasından ünlü isimleri ve ailelerini de bombardımanlarla katletti.

Ömer Faris Ebu Şaviş

Filistinli şair ve yazar Ömer Faris Ebu Şaviş (36) saldırıların ilk günü 7 Ekim'de Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen bombardıman sırasında öldürüldü.

Ebu Şaviş, 2007'de Ürdün'de yapılan Ulusal Şarkı ve Miras Uluslararası Festivali'nde "En İyi Ulusal Şarkı" ve Filistin'de 2010'da düzenlenen Şarek Gençlik Forumu'nda "Seçkin Gönüllü ve İdeal Genç" ödülü dahil birçok yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü.

Said Talal ed-Dehşan

Filistinli uluslararası hukuk uzmanı ve yazar Said Talal ed-Dehşan (51), 11 Ekim'de İsrail'in yaşadığı mahalleyi bombalaması sonucu hayatını kaybetti.

Yusuf Davas

Filistinli yazar, gazeteci ve fotoğrafçı Yusuf Davas, 14 Ekim'de İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

"Biz sayı değiliz" adlı oluşumun üyelerinden olan Davas, ülkesinde gelecek vadeden bir yazar olarak tanınıyordu.

Abdullah Akkad

Filistinli yazar Abdullah Akkad, 16 Ekim'de Han Yunus'taki evine İsrail güçlerinin bombardımanı sırasında eşi ve çocuklarıyla öldürüldü.

Cihad Süleyman Masri

Cihad Süleyman Masri, İsrail'in Han Yunus'a yönelik bombardımanında aldığı yaralardan dolayı 17 Ekim'de hayatını kaybetti.

Katkıları nesillere yayılan bir tarihçi ve üniversite profesörü olan Masri, Kudüs Açık Üniversitesi Han Yunus Şubesi'nin direktörlüğünü yaptı.

Hiba Kemal Ebu Nada

İsrail’in bombalarıyla Gazze’nin güneyinde hayatını kaybedenlerden birisi de 32 yaşındaki ünlü şair ve roman yazarı Hiba Kemal Ebu Nada'ydı.

Filistin edebiyat camiasının sevilen isimlerinden ve "Oksijen Ölüler İçin Değildir" romanının genç kadın yazarı Ebu Nada, İsrail'in 20 Ekim'de düzenlediği hava saldırısında evinde oğluyla hayatını kaybetti.

Filistinli kadın edebiyatçı Ebu Nada, "Oksijen Ölüler İçin Değildir" romanıyla 2017'de Arap dünyasının en prestijli edebiyat ödüllerinden biri sayılan "Arap Yaratıcılığı için Sharjah Ödülü"ne layık görüldü.

Abdulkerim Haşhaş

Yazar Abdulkerim Haşhaş, birçok aile üyesiyle birlikte 23 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde öldürüldü.

Haşhaş, Filistin halk mirası üzerine yazılarıyla ve Bedevi mirası, gelenekleri ve Arap atasözleri hakkındaki araştırmalarıyla tanınıyordu. Haşhaş, ayrıca Filistin tarihi ve mirası hakkında onlarca nadir eser koleksiyonuna sahipti.

İnas es-Saka

Filistin'in ünlü tiyatro oyunu yazarlarından İnas es-Saka (53), çocuklarıyla Gazze'de sığındıkları binanın 31 Ekim'de İsrail güçleri tarafından hava saldırısıyla hedef alınması sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda kadın yazarın 5 çocuğundan üçü de hayatını kaybetti.

Halil el-Müzeyyen'in yönettiği ve Arap dünyasındaki namus cinayetleri konusunu ele alan 2014 yapımı Filistin filmi "Sara"da rol alan Saka, Gazze'de çekilen ve yönetmenliğini Mustafa en-Nebih'in üstlendiği "Vatanın Serçesi" filminde de oynadı.

Şehade el-Buhbahan

Filistinli şair ve eğitim araştırmacısı Şehade el-Buhbahan (73), 6 Kasım'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 6 yaşındaki torunuyla öldürüldü.

Buhbahan, Gazze'deki okullarda da okutulan birçok şiir koleksiyonunun şairiydi.

Mustafa es-Savvaf

Yazar ve gazeteci Mustafa Hasan Mahmud es-Savvaf, 18 Kasım'da İsrail'in evine düzenlediği saldırıda aile üyeleriyle yaşamını yitirdi.

Mustafa es-Savvaf, 1 Aralık'ta İsrail'in saldırısında öldürülen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın babasıydı. 18 Kasım'da Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah semtindeki aile evine saldırıda baba ve anne Savvaf, çok sayıda aile üyesiyle yaşamını yitirirken Muntasır yaralanmıştı.

Filistin'in önde gelen gazeteci ve analistlerinden biri olan Savvaf, Filistin siyaseti üzerine yüzlerce makale kaleme aldı.

Savvaf ayrıca, 2005'te "Öfke Günleri" ve 2017'de siyasi kısa öykülerden oluşan bir koleksiyon olan "Bir Ev Sahibi Vardı" adlı eserler dahil olmak üzere bir dizi kitap yayımladı.

Nureddin Haccac

Şair ve yazar Nureddin Haccac (27), 2 Aralık'ta İsrail'in Şucaiyye'deki evine düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

2022'de yayımlanan "Griler" adlı tiyatro oyununun ve 2022'de yayımlanan "Uçmayan Kanatlar" romanının yazarıydı.

Rıfat el-Arir

Filistin'de katledilenlerin hikayelerini dünyaya duyurmak için sosyal medya hesabından mücadele veren aktivist, yazar, şair, çevirmen ve Gazze İslam Üniversitesi Profesörü Rıfat el-Arir (44), 6 Aralık'ta İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.

"Biz sayı değiliz" inisiyatifinin kurucusu Arir, öldürülmeden önce İsrail'e ait hesaplardan telefon ve internet aracılığıyla ölüm tehditleri almıştı.

Arir, 2014 yılında İsrail'in ablukası ve saldırılarına şahit olan 15 genç yazarın hikayelerinden oluşan "Gazze Cevap Veriyor" kitabını, 2015'te de makaleler, röportajlar, fotoğraflar ve şiirlerin yer aldığı İsrail'in Gazze'de neden olduğu acıları ve Gazze halkının direnişini anlatan "Susturulamayan Gazze" kitabını yayımladı.

Salim en-Naffar

Filistinlilerin hayatta kalma ve tarihte hatırlanma mücadelesini anlatan ünlü bir şair olan Salim en-Naffar, 7 Aralık'ta İsrail'in Gazze'de evine düzenlediği hava saldırısında ailesiyle öldürüldü.