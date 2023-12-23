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Dünya
İHA 23.12.2023 15:39

Belçika'da yılbaşı ağacı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Belçika'da, Noel pazarına kurulan 20 metre yüksekliğindeki ağacın devrilmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kadın da yaralandı.

Belçika’nın Oost Vlaanderen iline bağlı Oudenaarde kentindeki Noel pazarında renkli ışıklarla süslenen 20 metre yüksekliğindeki ağaç devrildi.

Ağacın altında kalan 3 kadın yaralandı. Başından yaralanan 63 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, görgü tanıkları ağacın şiddetli rüzgarın ardından devrildiğini belirtti.

Belçika medyası ise daha önce ağacın sağlam bir şekilde kurulup kurulmadığına dair endişelerin olduğunu aktardı.

Öte yandan, Belçika'nın batısında dün Pia Fırtınası etkili olmuş, meteoroloji servisi kıyı bölgeleri için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı.

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