İsrail'in Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden çekilmesiyle işlediği suçlar da ortaya çıktı

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi, 2,5 ayı aşkın bir süre İsrail güçlerinin, saldırılarına ve baskınlarına maruz kaldı, ablukaya alındı, askeri kışlaya çevrildi ve çalışanları öldürüldü.

Hastane çalışanları İsrail askerlerinin hedefi oldu

İsrail güçlerinin, 18 gün boyunca hastaneyi yoğun kuşatma altında tuttuğunu söyleyen Ebu Safiyye, "Camlardan ve kapılardan bile bakamıyorduk. İsrail uçakları savaşın başında hastanenin üçüncü katını bombaladı. Bu saldırıda 3 doktor ile bir refakatçi hayatını kaybetti, Sınır Tanımayan Doktorlar ile birlikte çalışan 2 hemşire de yaralandı." dedi.

Ebu Safiyye, hastanenin ablukaya alındığı dönemde de biri gönüllü hemşire diğeri çalışan olmak üzere 2 kişinin İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü dile getirdi.

Ebu Safiyye 26 Aralık'ta da hastanenin 2 ayrı katında toplam 4 odanın hedef alındığını, bu saldırıda da açılan ateş sonucu başından yaralanan bir çalışanın öldüğünü dile getirdi.

Hastanedeki erkekleri iç çamaşırlarıyla dışarı çıkarttılar

İsrail güçlerinin, 18 gün boyunca hastaneyi ablukaya aldığını yaklaşık bir hafta önce de ablukayı kaldırdığını anlatan Ebu Safiyye, bu süreçte hastaneye hiçbir tıbbi malzeme, yakıt ya da gıdanın girmediğini belirtti.

İsrail askerlerinin hastaneye girdiğinde yaptıklarını da anlatan Ebu Safiyye, "İsrail güçleri bir gece hastaneye gelerek müdürü çağırdı ve onu alıp götürdü. Ertesi gün bir mesajla geri getirdi. Mesajda 16 yaş ve üzerindeki erkeklerin iç çamaşırlarıyla 20'şerli gruplar halinde dışarı çıkmaları isteniyordu." diye konuştu.

Hastane Müdürü dahil 12 kişinin nerede olduğu hâlen bilinmiyor

Ebu Safiyye, bu mesajın ardından 86 kişinin dışarı çıktığını, birkaç saat sonra 12 kişi hariç herkesin geri döndüğünü, dönmeyenler arasında hastanenin müdürü Muhenna'nın da olduğunu aktardı.

Ebu Safiyye alıkonulan kişiler arasında 4 yerinden edilen, sağ bacağı ampüte edilmiş bir yaralı ve bir refakatçi bulunduğuna, kalanının ise sağlık çalışanı olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, El-Avde Hastanesi'ne İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurmuştu.

Askerlerin, Hastane Müdürü Ahmed Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın ise serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktarmıştı.