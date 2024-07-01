İsrail'in Gazze'de eve saldırdı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde İsrail'in bombaladığı evin enkazından 3 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada evin, Racih ailesine ait olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 877 Filistinlinin öldürüldüğünü, 86 bin 969 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Filistin direniş grupları, Gazze'de İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Gazze kentinin Eş-Şucaiyye ve Tel el-Heva mahallelerinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram hesaplarından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde İsrail askerleriyle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Kassam'ın açıklamasında, Tel el-Heva Mahallesi'nde 2 İsrail personel aracı ile bir buldozerin Yasin-105 roketleri ile vurulduğu ve içlerindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Şucaiyye Mahallesi'nde ise İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın havan topları, Netzarim ekseninde bir komuta merkezinin ise kısa menzilli "Rucum" füzeleriyle vurulduğu kaydedildi. Şucaiyye'de ayrıca bir Merkava tankının Yasin-105 roketiyle vurulduğu aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri ise Şucaiyye'nin doğusundaki Santral bölgesinde bulunan İhlil Caddesi'nde İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girildiğini, Et-Tekaddum ekseninde İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığını ve ayrıca bir askerin keskin nişancı kurşunuyla vurulduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçleri ile askeri araçlarının vurulmasında kullanılan patlayıcıların hazırlanma anını gösteren video paylaştı.

İsrail'in yaklaşık 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki direniş güçleri, İsrail askerleri ile araçlarını hedef almayı sürdürüyor.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yayımladığı 41 saniyelik videoda bu saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

"Hazırlıklarımız sürüyor" ibaresiyle paylaştığı videoda, Kassam mensuplarının "fedai eylem" ismini taşıyan patlayıcı başlıklarını boyayarak çantalara yerleştirdiği görülüyor.

Patlayıcıların hazırlandığı odanın duvarlarının, üzerinde "Yok olmamı isteyenler serap görüyor" ve "Aksa Tufanı" yazan siyah örtüyle kaplı, duvardaki ekranda da Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun açık olduğu görülüyor.