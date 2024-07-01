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Dünya
AA 01.07.2024 00:37

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu yönünde balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore balistik füze fırlattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu yönüne doğru balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, füzeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 26 Haziran'da yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.

Kuzey Kore ise "çok başlıklı füze testi" olarak açıkladığı faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Güney Kore'den, Kuzey'e "baraj kapaklarını açmadan önce haber vermesi" çağrısı

Güney Kore, Kuzey'e sınıra yakın barajın kapaklarını açmadan önce haber vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore, yağışlar nedeniyle su salınımı için baraj kapaklarını Güney'e haber vermeden açtı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Kim In-ae, sel basmasının önüne geçilmesi için Pyongyang yönetiminin, Hwaggang Barajı'ndan su salmadan önce haber vermesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin bu konuda imzalanan Koreler arası anlaşmayı ihlal ettiğini belirten Kim, Pyongyang'ın haber vermeden barajdan su salmasını eleştirdi.

Kuzey Kore, 2009'da iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında, baraj suyu bırakma planlarını önceden Güney'e bildirmeyi kabul etmişti.

Anlaşma, Pyongyang'ın önceden haber vermeden Hwanggang Barajı'ndan su salması sonucu 6 Güney Kore vatandaşının ölmesinin ardından imzalanmıştı. Ancak Kuzey Kore, 2020'de de Seul'e haber vermeden yine barajdan suyu serbest bırakmıştı.

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