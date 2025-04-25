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Dünya
AA 25.04.2025 17:25

İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılarda ölü sayısı 2 bini aştı

İsrail ordusunun 18 Mart 2025’te ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından geçen sürede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılarda ölü sayısı 2 bini aştı
[Fotograf: AA]

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelere 6’sı enkazdan çıkartılan 84 Filistinlinin naaşı ile yaralanan 168 kişi ulaştırıldı.

Böylece İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 62’ye, yaralıların sayısı 5 bin 375’e yükseldi.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında ise toplamda 51 bin 439 Filistinli hayatını kaybetti, 117 bin 416 kişi ise yaralandı.

Bakanlık, halen çok sayıda cenazenin enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu ancak bombardıman ve kısıtlamalar nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını bildirdi.

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