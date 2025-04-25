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Dünya
AA 25.04.2025 17:07

ABD'de bazı okulların çalışanlarına "Yahudi" olup olmadıklarını soran anket yollandı

ABD'de üniversitelerin "Yahudi ayrımcılığına karşı" denetlenmesi kapsamında Columbia Üniversitesi ve kardeş okulu Barnard Koleji çalışanlarına, "İsrailli ya da Yahudi" olup olmadıklarını soran anket gönderildi.

ABD'de bazı okulların çalışanlarına "Yahudi" olup olmadıklarını soran anket yollandı

Anketin, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından yürütülen federal soruşturma kapsamında gönderildiği kaydedildi.

İş yerlerinin "Yahudi ayrımcılığına karşı" denetlenmesi için üniversite çalışanlarına gönderilen ankette, çalışanların "İsrailli ya da Yahudi" olup olmadıkları ve "Yahudilik inancına ait ibadetleri yerine getirip getirmedikleri" soruldu.

Çalışanların etnik kökenlerinin Yahudiliğe ya da İsrail'e dayanıp dayanmadığı sorusunun da yer aldığı ankette, birçok kişisel soruya da yer verildi.

Yahudi kökenli Barnard Sosyoloji Profesörü Debbie Becher, ankete ilişkin, "(Donald Trump yönetimi) Yükseköğrenim kurumlarını yok etmek, İsrail karşıtı, Filistin'e destek veren her türlü söylemi bitirmek istiyorlar." ifadesini kullanarak, Trump yönetiminin Yahudi karşıtlığını daha fazla körüklediğini kaydetti.

Anketin, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" gerekçesiyle Filistin'e destek gösterileri düzenleyen üniversite öğrencilerinin hedef alındığı bir dönemde gönderilmesi dikkati çekti.

Trump'ın üniversiteleri hedef alması

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

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