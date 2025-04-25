Dünya Gıda Programı: Gazze'de gıda stoklarımız tamamen tükendi

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki mutfakların Filistinlilerin günlük gıda ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'deki gıda stoklarının tükendiği, son stokların bölgedeki mutfaklara teslim edildiği ve bunların da ilerleyen günlerde tükenmesinin beklendiği belirtildi.

WFP'nin Gazze'de ekmek dağıtımı için fırınları da desteklediği aktarılan açıklamada, "31 Mart'ta WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sınır geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle 7 haftadan fazladır Gazze'ye insani yardım girişi olmadığı vurgulanarak, "Bu, Gazze Şeridi'nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olup, zaten kırılgan olan pazarları ve gıda sistemlerini daha da kötüleştirmektedir." uyarısında bulunuldu.

Bir milyon insanı 4 ay boyunca beslemeye yetecek 116 bin metrik tondan fazla gıda yardımının sınırlar açılır açılmaz Gazze'ye getirilmeye hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Sınırların yardım ve ticaretin girişine açılması için acil önlem alınmazsa, WFP'nin kritik yardımı sona ermek zorunda kalabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, taraflar, "sivillerin ihtiyaçlarına öncelik, yardımların Gazze'ye girmesine derhal izin vermeye ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye" davet edildi.

Gazze'deki hükümet "acil insani koridor açılması" çağrısı yaptı

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ve destekçileri, "ses ve görüntüyle belgelenmiş soykırım suçu" işlemekle suçlandı.

Açıklamada, İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü tam abluka ve geçiş noktalarının kapalı tutulmasının kıtlığın yayılmasına ve 2,4 milyondan fazla insanın hayatını tehdit eden insani felaketin hızla derinleşmesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze’de kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek haline geldi. İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü abluka, 50’si çocuk 52 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu durum, en korkunç yavaş öldürme yöntemlerinden biridir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca 60 binden fazla çocuğun ciddi düzeyde yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, 1 milyondan fazla çocuğun ise günlük açlıkla mücadele ettiği, bu nedenle zayıf düştükleri ve fiziki yapılarının bozulduğu belirtildi.

Açıklamada, binlerce Filistinli ailenin çocuklarına tek bir öğün dahi temin edemediği ve açlıktan ölüme sürüklendiği kaydedildi.

“Felaket gerçekleşmeden önceki son çağrı"

Açıklamada, "Bu, felaket gerçekleşmeden önceki son çağrıdır. Gecikmenin her türü açık bir suç ortaklığı ve insanlık adına silinmez bir utanç olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze hükümeti, 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için acilen ve gecikmeksizin güvenli bir insani koridorun açılmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail tarafından uygulanan “aç bırakma ve yavaş öldürme suçlarının" araştırılması için bağımsız uluslararası komisyonların oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısı da 117 bin 248'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde başlatması dikkati çekti.