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Dünya
AA 31.07.2024 20:01

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, soykırımcı İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
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