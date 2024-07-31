İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Katil İsrail bugün de 2 gazeteciyi şehit etti.



Al Jazeera muhabiri İsmail el-Ghoul ve kameramanı Rami el-Rifi alçak suikastta şehit olan Haniye’nin Gazze’deki evini görüntülemeye gitmişti. pic.twitter.com/niaVz2HYhQ — TRT HABER (@trthaber) July 31, 2024

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, soykırımcı İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.