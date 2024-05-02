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Dünya
AA 02.05.2024 06:17

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yaptığı hava saldırısında, 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırının ardından Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Avde Hastanesine 7 kişinin cenazesi getirildi.

Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yapılan saldırıda yaralanan 5 Filistinli de hastaneye ulaştırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen ordu hattı "Netzarim" koridorunun genişletilmesi süreci kapsamında, Zehra kenti ve Muğraka bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

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