İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye saldırılar düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusunun X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab, Mervahin ve Tayr Harfa bölgelerine düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait askeri binaların ve altyapının hedef alındığı belirtildi.

Saldırıya dair Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.