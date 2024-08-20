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Dünya
AA 20.08.2024 15:27

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Hamza Abdurrahman Murteci'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 170'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin basınında çıkan haberlere göre, Filistinli gazeteci Murteci, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Mustafa Hafız Okulu'nu hedef alan İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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