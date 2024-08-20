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Dünya
AA 20.08.2024 15:11

Sisi, "çatışmanın yayılması" uyarısında bulunarak Gazze'de savaşı durdurma çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Çatışmanın kapsamının bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesi" taşıdığına dikkati çekerek Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması gerektiğini söyledi.

Sisi, "çatışmanın yayılması" uyarısında bulunarak Gazze'de savaşı durdurma çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile el-Alameyn şehrinde bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik Mısır, ABD ve Katar arabuluculuğunda sürdürülen çabalar ele alındı.

Geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunan Sisi ve Blinken, Kahire'de düzenlenmesi planlanan gelecek görüşmede ilerleme kaydetmenin yollarını değerlendirdi.

İsrail ziyaretiyle ilgili konuları ele alan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin gerilimi azaltma ve anlaşmaya varma yönünde gösterilen çabalara bağlılığını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de "Mevcut savaşı sona erdirmenin, aklın ve bilgeliğin sesine başvurmanın, barış ve diplomasi dilini desteklemenin zamanı geldi" dedi.

Sisi, çatışmanın kapsamının, bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesine vurgu yaptı.

Akan kanın durdurulması çağrısı yapan Sisi, "Gazze'de ateşkes, Filistin devletinin uluslararası alanda daha geniş çapta tanınmasının ve iki devletli çözümün uygulanmasının başlangıcı olmalıdır. Çünkü bu, bölgenin istikrarının başlıca garantörüdür" ifadesini kullandı.

Doha'daki müzakere görüşmeleri

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyonuna yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını söylemişti.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere dün İsrail'e gelen Blinken, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in masadaki ateşkes teklifini kabul ettiğini" söylemiş ancak taslaktaki şartları açıklamaktan kaçınmıştı.

Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" ileri sürmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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