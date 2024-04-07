İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 184. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'nin Han Yunus ile Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki ez-Zeneh ve Beni Süheyla bölgelerine yoğun saldırıları sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah kenti doğusundaki el-Cuneyne Mahallesi'nde bulunan el-İstikame Camii yakınında iki Filistinliyi hedef aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.