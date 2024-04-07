Hizbullah, Lübnan'da İsrail'e ait bir İHA’yı düşürdü

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda ikinci defa Hermes-450 tipi İHA düşürüldü.

Söz konusu İHA’nın Lübnan topraklarında düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail ordusu İHA'nın düşürüldüğünü doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da orduya ait bir İHA'nın gece saatlerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamaya göre ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kenti yakınlarında Hizbullah’a ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi.