İsrail'in Filistinlileri göçe zorlaması travmalara neden oluyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) temmuz ayı başkanı olan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e, İsrail'in sivillere karşı işlediği ihlallere ilişkin bir mektup gönderdi.

Mansur mektubunda, İsrail'in, Gazze'nin tamamında Filistinlileri defaatle yasadışı ve insanlık dışı bir şekilde göçe zorladığını ve bu durumun özellikle çocuklarda sürekli rahatsızlık ve travmalara neden olduğunu dile getirdi.

İlk olarak Ekim 2023'te göçe zorlanan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden şu an bir kez daha bölgeyi terk etmelerinin istendiğini kaydeden Mansur, "İnsanların gidecekleri ve emniyette olduklarını hissettikleri bir yer yok. İsrail, Gazze'nin büyük kısmını yıktı." ifadesini kullandı.

"İsrail uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etmekte ısrar ediyor"

İsrail'in, insani yardım alanlarını ve BM sığınaklarını bile ölüm alanlarına dönüştürdüğünü aktaran Mansur, "İsrail Gazze'yi meşru bir hedef olarak görüyor, uluslararası hukuku sistematik ve ağır bir şekilde ihlal etmekte ısrar ediyor, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını parçalıyor ve savaş zamanlarında sivillere yönelik her türlü korumayı ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşının durması gerektiğini vurgulayan Mansur, uluslararası topluma, "İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamını ve işkencesini durdurma ve Filistinlilerin uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbir kararlarına uygun olarak korunması" çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 11 Temmuz'da Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 279 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.