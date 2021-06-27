Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in Filistinlilere saldırısında 3 kişi yaralandı
İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini destekleyen Filistinlilere müdahale etti. Saldırılarda 3 Filistinli yaralandı.
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlileri desteklemeye gelenlere müdahale etti.
Tanıklar, Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmak isteyen ve onları darbeden İsrail güçlerinin, bir çocuğu da gözaltına aldığını aktardı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin müdahalesinde yaralanan 3 Filistinliden 2'sine olay yerinde müdahale edildiği, 1'inin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Ciddi bir gerilim yaşanıyor
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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