Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Savunma Bakanı: Başarımızda TSK'nın rolü büyük
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ordunun yüksek cesaret ve vatanseverlik göstermesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük rolü olduğunu söyledi. "Savaş bir ordu için imtihandır. Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı” dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.
Bütün dünyanın, Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki başarısını yakından takip ettiğini söyledi. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kabiliyet, cesaret ve vatanseverlikte Türkiye’nin büyük rolü olduğuna vurgu yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanı, Şuşa beyannamesi ile iki ordu arasında yüksek seviyede entegrasyonunun sağlanacağını kaydetti.
Hasanov, edindikleri tecrübeleri dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını da ifade etti.
Etiketler: Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri
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