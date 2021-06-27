Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Bütün dünyanın, Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki başarısını yakından takip ettiğini söyledi. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kabiliyet, cesaret ve vatanseverlikte Türkiye’nin büyük rolü olduğuna vurgu yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanı, Şuşa beyannamesi ile iki ordu arasında yüksek seviyede entegrasyonunun sağlanacağını kaydetti.

Hasanov, edindikleri tecrübeleri dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını da ifade etti.