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Dünya
AA 02.01.2024 19:20

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden el-Aruri'nin öldürüldüğü duyuruldu

İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri’nin öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlere göre, Beyrut'taki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri öldürüldü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Salih el-Aruri | Fotoğraf: AA[Salih el-Aruri | Fotoğraf: AA]

Ajansa göre saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler, Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi.

NNA'nın daha önce geçtiği haberde de, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

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Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
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