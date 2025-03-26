İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart sonrasındaki saldırılarda 830 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 124 yaralının tespit edildiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırılar başlattığı 18 Mart sonrasında 830 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1787 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 183'e ve yaralıların 113 bin 828'e çıktığı aktarıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.