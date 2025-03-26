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Dünya
AA 26.03.2025 13:34

Rusya: Ukrayna, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya: Ukrayna, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, bugün Kursk ve Bryansk’taki elektrik altyapılarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığına işaret edilerek Kırım’daki bir doğal gaz deposuna da İHA saldırısının yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu saldırıların ABD ile varılan, enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören anlaşmaya rağmen yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Kiev rejimi, Rusya'nın sivil enerji altyapısına zarar vermeye devam ederken Rus-Amerikan anlaşmalarını bozmak için elinden geleni yapıyor.” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna’da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

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