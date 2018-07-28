İsrail'den Nikki Haley'e "İsrail Savunucusu Ödülü"

İsrail İçin Hıristiyanlar Birliği, ABD'nin Başkenti Washington'da düzenlediği İsrail Gecesi'nde ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e "İsrail Savunucusu Ödülü" verdi.

"2024'ün Başkanı" tezahüratları eşliğinde ödülünü alan Haley, "İsrail'in yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Gecede Trump yönetiminin İsrail politikası ayakta alkışlandı.

"Trump yönetiminden daha fazla destekleyen olmamıştı"

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ron Dermer, ''İsrail'i Trump yönetiminden daha fazla destekleyen bir Amerikan yönetimi olmamıştı'' dedi.

Gittiği her yerde protesto ediliyor

Trump'ın provokatif Kudüs kararı sonrasında Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'de oylanan Filistin tasarısında Haley, Washington adına tasarıyı veto etmişti.

Haley'in vetosu, İsrail dışında birçok ülkeden tepki toplamıştı.

Haley'e Houston Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sırasında tepki yağmış, üzerinde Filistin yazılı tişört giyen bir öğrenci ayağa kalkarak Haley'e şu tepkiyi göstermişti:

''Nikki Haley, ellerinde kan var. Yerel halkların soykırımına imza atmaya devam ediyorsun. Sen teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın.''

Haley, Haziran ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret esnasında da Filistin'i destekleyen kurumlar ve çok sayıda aktivist tarafından protesto edilmişti.

Kaynak: TRT Haber, Fox News