Birleşmiş Milletler Suriye'nin güneyi için endişeli

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin güneyindeki donmuş çatışmaların alevlendiğini ve son 5 haftadır sivillerin çatışmalardan etkilediğini vurguladı.

Çatışmaların başladığı ilk günlere göre yerinden edilenlerin sayısının azaldığını ifade eden Laerke, buna rağmen BM'nin özellikle Kuneytra'daki sivillere kesintisiz yardım ulaştırmak için Beşşar Esed rejiminden izin alamadığını söyledi.

"300 bin insan koruma bekliyor"

Laerke, "BM ve Suriye'nin içinde ve sınır ötesindeki ortakları, ülkenin güneybatısında olaylardan etkilenen 300 bin insana koruma ve destek için 84 milyon 800 bin dolara ihtiyaç duyuyor. Suriye'nin güneyinde yeniden alevlenen çatışmalar neticesinde 182 bin 618 kadar sivil yerinden edildi. Suriye hükümeti son haftalarda hızlı toprak kazanımları elde etti" dedi.

BM'nin DEAŞ bağlantılı Halid bin Velid Ordusu isimli grubun sivillerin çıkışına izin vermemesinden endişe duyduğuna dikkati çeken Laerke, 21-23 Temmuz'da Yermük bölgesinde Halid bin Velid Ordusu'nun elindeki alanlarda yoğun hava saldırıları düzenlendiğini, en az 32 sivilin öldüğünü, 25 Temmuz'daki Süveyde saldırısında DEAŞ'ın 240'ın üstünde kişiyi öldürdüğünü anımsattı.

Sözcü Laerke, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki yüz bin insanın durumundan endişeli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA