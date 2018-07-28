Facebook'un ardından Twitter'ın da hisseleri çakıldı

New York borsasında perşembe gününü 42,95 dolardan kapatan Twitter hisseleri, cuma günü yüzde 20,5 azalışla 34,12 dolardan haftayı tamamladı.

Twitter'ın piyasa değeri 33,29 milyar dolardan 26,45 milyar dolara gerileyerek, 6 milyar 840 milyon dolarlık düşüş gösterdi.

Twitter'ın hisselerindeki sert düşüş, şirketin cuma günü açıklanan bilançosunda aylık kullanıcı sayısının azaldığını göstermesinin ardından gerçekleşti.

Geçtiğimiz gün de ABD'li sosyal paylaşım devi Facebook'un hisseleri yüzde 20'ye yakın düşüş kaydederken, şirketin piyasa değeri 122 milyar dolar azalmıştı.

Kullanıcı sayısı 1 milyon azaldı

Twitter'ın cuma sabahı açıklanan bilançosuna göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde 116,5 milyon dolar zarar eden şirket, bu yılın aynı döneminde 100 milyon dolar net kar yakaladı.

Ayrıca firmanın geliri bu yılın nisan-haziran döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 24 artışla 711 milyon dolara yükseldi. Twitter, geçen yılın ikinci çeyreğinde 574 milyon dolar gelir elde etmişti.

Ancak bilanço verileri, Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 336 milyon olan aylık ortalama kullanıcı sayısının, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon düşüşle 335 milyona gerilediğini gösterdi.

Bu düşüş ABD'den gelirken, ülkedeki aylık ortalama kullanıcı sayısı söz konusu dönemde 69 milyondan 68 milyona geriledi.

Kaynak: AA