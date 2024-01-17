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Dünya
AA 17.01.2024 15:47

İsrail'den Lübnan’ın güneyine saldırı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

İsrail'den Lübnan’ın güneyine saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından İsrail’in Gladiola bölgesine anti-tank füze ile saldırı gerçekleştirildi.

Buna karşılık İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Hula beldesinde yer alan Hizbullah'ın askeri altyapısı ve bölgelerini hedef aldı.

Lübnan’ın sınır beldesi Ayta eş-Şaab’taki Hizbullah hedefleri de tank atışıyla vuruldu.

İsrail Suriye uyruklu işçilere saldırdı

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Lübnan’ın Vezzani ovasındaki üzüm bağında çalışan Suriye uyruklu işçilere doğru 5 sis bombası fırlattığı bilgisi verildi.

Ayrıca, İsrail’e ait insansız hava aracı, Ayta eş-Şaab ve Hula beldesinde üst üste saldırı düzenledi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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