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Dünya
AA 17.01.2024 15:41

İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin dün geceden bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısı 6 bin 25'e yükseldi.

Açıklamada, baskın ve gözaltıların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulandı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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