Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e ait bir devriye aracı Mavi Hat'tan içeri girerek sınır ihlalinde bulundu sonra da işgal altındaki Filistin topraklarına geri döndü.

Açıklamada, bölgedeki Lübnan birliklerinin konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'yle (UNIFIL) irtibata geçtiği dile getirildi.

İsrail tarafından sürekli ihlal ediliyor

İsrail ile Lübnan arasında Mavi Hat, İsrail tarafından mükerrer ihlallere maruz kalıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

Kaynak: AA