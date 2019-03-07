Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin kararı dikkate aldıklarını belirtti.

48 saat süre verilmişti

"Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır" ifadesini kullanan Maas, kendisinin Alman büyükelçiyi istişareler için geri çağırma kararını verdiğini kaydetti.

Maas, büyükelçi Kriener'in Caracas'ta özellikle son günlerde mükemmel çalıştığını belirterek, Juan Guaido'ya Avrupa'nın desteğinin devam ettiğini aktardı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verildiğini duyurmuştu.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: AA