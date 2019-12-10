Dünya
İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı10 Aralık 2019 Salı 03:24 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 03:28
İsrail yönetimi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Kudüs'te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasakladı.
[İsrail polisi daha önce pek çok defa Adnan Gays'ı gözaltına almıştı.]
Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın imzasını taşıyan ve İsrail İstihbaratı tarafından tebliğ edilen karar göre, Gays, İsrail devletinin egemenliğinin korunması gerekçesiyle, 6 ay boyunca toplantı ya da seminer düzenlemek ya da -ihtiyaç sahipleri hariç olmak üzere- yardım toplamaktan men edildi.
İsrail polisi daha önce pek çok defa Gays'ı gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Adnan Gays Kudüs Valisi filistin israil sosyal faaliyet