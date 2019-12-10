Dünya
Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek10 Aralık 2019 Salı 02:27 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 02:30
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Lavrov'un mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması beklenen görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Trump Lavrov abd rusya washington beyaz saray