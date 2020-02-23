İsrail yine bir skandala imza attı. Şehit ettiği Filistinlinin cenazesine yaptığı insanlık dışı uygulama büyük tepki çekti. İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde 1 Filistinliyi şehit ederken, 2 Filistinliyi de yaraladı. Olay yerinde onlarca Filistinli toplandı.

Filistinliler şehidin naaşını almaya çalıştı ama ateş açan İsrail askerleri buna izin vermedi. Ardından, buldozeri kullanan bir İsrail askeri insanlık dışı bir uygulamaya imza attı, şehidin naaşını kepçeyle sürükledi.

İsrail ordusundan iki Filistinlinin sınırda patlayıcı yerleştirirken vurulduğu iddia etti. İslami Cihad Örgütü, öldürülen kişinin Han Yunus'tan 27 yaşındaki Muhammed Ali El-Naim olduğunu söyledi.

Filistin'den sert tepki: Barbar ve acımasız bir eylem

Yapılanlara sert tepki gösteren Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in uygulamasını barbar ve acımasız bir eylem olarak nitelendirdi.

İsrail, son 10 yılda Gazze'de 3 binden fazla Filistinli'yi öldürdü

İsrail merkezli İnsan Hakları Örgütü Beyt'selem’e göre son 10 yılda İsrail, Gazze’de 3 binden fazla Filistinli’yi öldürdü. İsrail 2007 yılından bu yana Gazze’yi havadan, karadan ve denizden abluka altında tutuyor.