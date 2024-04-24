İsrail'den Gazze'ye saldırı: En az 6 Filistinli yaşamını yitirdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah şehrinin es-Selam Mahallesi'nde bulunan el-Behabise ailesine ait bir eve İsrail'in bombalı saldırısı sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı, enkazdaki kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İsrail saldırısında ölen ve yaralanan Filistinlilerin Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısında en az 3 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda Arban okulu yakınlarındaki Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı.

Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinlilerin El-Avde Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada "saldırı için tarih belirlendiğini" belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı ifade edilmişti.