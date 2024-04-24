Çin, Blinken'in ziyareti öncesinde ABD'nin siyasetini eleştirdi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanlığının Kuzey Amerika ve Okyanusya İlişkileri Dairesinden bir yetkili, ziyaret öncesinde Çin basınına değerlendirmede bulundu.

Washington'ın ekonomik ve ticari yaptırımları ve bölgesel konulardaki tutumunu eleştiren yetkili, "ABD, Çin'i çevrelemeye yönelik stratejisini inatla sürdürüyor, yanlış söylem ve eylemleri benimseyerek Çin'in iç işlerine karışmaya, imajını karalamaya ve çıkarlarına zarar vermeye devam ediyor." dedi.

Washington yönetiminin Çin'in ekonomisini ve ticaretini baskılamak için yeni tedbirler aldığı, bunun ülkenin çıkarlarına ciddi zarar verdiğine işaret eden yetkili, "Bu, riskleri azaltmak değil, yeni riskler yaratmaktır." ifadesini kullandı.

Yetkili, ABD'nin Çin sanayisindeki kapasite fazlası üretime dair iddialarının, "sahte bir anlatı" olduğu, Çin'in sanayi gelişimini baskılayıp törpüleyerek küresel piyasada daha avantajlı bir konuma sahip olmayı amaçladığı savundu.

"ABD, Çin ile güç konumundan pazarlık edeceği illüzyonuna kapılmamalı"

Washington'ın Çin'e yönelik ekonomik ve ticari yaptırımlarını "ekonomik baskı ve zorlamanın tipik örneği" olarak niteleyen yetkili, "Ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji konularının siyasileştirmesine karşıyız. ABD, Çin'in bilimsel ve teknolojik gelişimini bastırarak Çin halkını meşru kalkınma hakkından mahrum bırakıyor." şeklinde konuştu.

Çin'in, Blinken'in ziyaretinden beklentisinin iki ülke arasında diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek ve sorumlu büyük ülkeler olarak Ukrayna krizi ve Orta Doğu'daki gerilim gibi konularda birlikte çalışmak olduğunun kaydeden yetkili, "Çin'in diyaloğa ve iletişime daima kapısı açıktır ancak ABD, Çin ile güç konumundan pazarlık edeceği illüzyonuna kapılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, Washington'ın Asya-Pasifik'te Çin karşıtı bir blok yaratmayı istediği, Güney Çin Denizi'nde Çin ile Güneydoğu Asya'daki komşuları arasında ihtilaf tohumları ekmeye çalıştığını savundu.

Blinken, 3 gün sürecek ziyaret için bugün Çin'e ulaşacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 3 gün sürecek ziyaret için bugün Çin'e ulaşması bekleniyor. Ziyarette Amerikan heyetinde ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Elizabeth Allen, Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele ve Adli İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Todd Robinson ile Siber Uzay ve Dijital Politikadan Sorumlu Büyükelçi Nathaniel Fick yer alacak.

Heyetin Çinli muhataplarıyla temaslarında, uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka alanında işbirliği, halklar arasındaki etkileşimlerin artırılması ve iki ülke orduları arasında iletişimin gündeme getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Blinken'ın, mevkidaşı Vang Yi'ye ABD'nin, Çin'in Rusya'nın savunma endüstrisinin temelini güçlendirmeye yönelik artan desteğinden duyduğu endişeleri dile getireceği, iki bakanın Hint-Pasifik'in yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimleri ele alacağı belirtiliyor.

Blinken'ın ziyaretini, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in 4-9 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretten kısa süre sonra yapması dikkati çekiyor.

Yellen, ziyaretinde, Çin'in elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi yükselen sanayi sektörlerinde devlet destekleriyle sağlanan kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizliğe yol açacağına dikkati çekerek, sanayi politikasında değişim talep etmişti.

Öte yandan ABD yönetimi, kısa süre önce, Çin'den ucuz ihraç ürünlerinin yol açtığı haksız rekabete karşı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin artırılacağını ve Çin’in gemicilik, lojistik ve gemi inşası sektörlerindeki ayrımcı ve korumacı ticaret uygulamalarına karşı soruşturmalar başlatılacağını bildirmişti.