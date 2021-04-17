İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısı, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki açık alanlara isabet etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail, hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada da savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'a ait bazı mevzilere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırının Gazze'den İsrail'e doğru fırlatılan rokete karşılık düzenlendiği belirtilen açıklamada, silah depolamak için kullanılan bir tesis, geliştirme aşamasında olan uçaksavar füzesi fırlatma sahası ve saldırılar için kullanılan bir tünelin hedef alınan yerler olduğu açıklandı.

Gazze tarafından söz konusu roket saldırısının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Hamas'tan da saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.