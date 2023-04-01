Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'den futbol maçına baskın: Sahaya gaz bombası atıldı
İsrail zulmü, bu kez Filistin'de bir futbol maçında yüzünü gösterdi. Devre arasında stadyumu basan İsrail güçleri yoğun gaz bombası kullandı. Aralarında çocukların da bulunduğu seyirciler ve futbolcular boğulma tehlikesi atlattı.
İsrail güçleri futbol karşılaşmasında da şiddet uyguladı.
Filistin'de oynanan Yaser Arafat Kupası final maçının oynandığı stadyuma maçın devre arasında baskın gerçekleştirdi.
Sahaya çok sayıda gaz bombası attı.
Seyirciler boğulma tehlikesi geçirdi
Çok sayıda kişi yoğun gazdan etkilenirken, aralarında çocukların da bulunduğu seyirciler boğulma tehlikesi atlattı.
O sırada soyunma odasında bulunan futbolcular de nefes almakta güçlük çekti, uzaklaşmaya çalıştı.
Filistin'den kınama
Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı.
Yapılan açıklamada, "İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Şehit Faysal el-Hüseyni Stadyumun'da barbarca bir saldırı gerçekleştirdi. Bu faşist bir uygulamadır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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