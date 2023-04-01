İsrail güçleri futbol karşılaşmasında da şiddet uyguladı.

Filistin'de oynanan Yaser Arafat Kupası final maçının oynandığı stadyuma maçın devre arasında baskın gerçekleştirdi.

Sahaya çok sayıda gaz bombası attı.

Seyirciler boğulma tehlikesi geçirdi

Çok sayıda kişi yoğun gazdan etkilenirken, aralarında çocukların da bulunduğu seyirciler boğulma tehlikesi atlattı.

O sırada soyunma odasında bulunan futbolcular de nefes almakta güçlük çekti, uzaklaşmaya çalıştı.

Filistin'den kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada, "İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Şehit Faysal el-Hüseyni Stadyumun'da barbarca bir saldırı gerçekleştirdi. Bu faşist bir uygulamadır." ifadeleri kullanıldı.