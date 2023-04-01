Gazimağusa kentindeki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen törende, Türkiye ile KKTC arasında 2023 Yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nü Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC adına Başbakan Ünal Üstel imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Üstel, bugünün dünü, geleceği, acısı ve sevinci bir milletin evlatlarının, kardeşlik hukuku ve gönül akitlerinin her şartta geçerli olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdikleri gün olarak tarihe geçeceğini belirtti.

"Gönül bağımızı sonsuza dek yüreğimizde taşıyacağız"

Üstel, Türkiye'nin KKTC'ye her noktada destek verdiğini ve her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Türkiye ile imzaladığımız, 26 yeni okul, 3 hastane,1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi ile enerji, ulaştırma, tarım, çalışma hayatı, kamu maliyesi, sanayi ve teknolojiye yönelik birçok projeyi içeren bu protokol, tarihi bir protokoldür. Protokolün içinde sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projeleri de yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat Oktay'a açıkça buradan ifade etmek istiyorum. Biliniz ki Kıbrıs Türk halkı, bu günü, bu protokolü asla unutmayacaktır. Bu desteği, gönül bağımızı ve gönül akdimizin en önemli işareti olarak sonsuza dek yüreğimizde taşıyacağız."

Protokolde yer alan ve bu yıl yapılması ön görülen 26 okuldan bazılarına Türkiye'deki depremde yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin isimlerinin verileceğini aktaran Üstel, Türkiye'nin desteği ile erişecekleri 9,5 milyar liralık maddi kaynağın, ülkesinde ekonomik istikrarın sağlanması, mali yapının güçlendirilmesi ve halk için hayati öneme sahip projelerin uygulanmasında kullanılacağını duyurdu.

Lefkoşa'ya 500 yataklı hastane yapılacak

Konuşmasında protokolde yer alan maddeler ile ilgili detaylar veren Üstel, 2023 Yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nde başkent Lefkoşa'ya yapılması öngörülen 500 yataklı hastanenin ihale süreçlerinin hızla tamamlanarak inşaatının başlamasının da bulunduğunu ifade etti.

Üstel ayrıca Güzelyurt ve Girne kentlerinde devam eden hastanelerin yapımının tamamlanması ve yeni bir sağlık merkezinin de Pamuklu'ya inşa edilmesi projelerinin protokole konulduğunu kaydetti.

KKTC'de yapılacak imar planı çalışmalarına kaynak ayrıldı

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali ve iktisadi iş birliğini içeren protokolde, KKTC kentlerinin depreme ve afetlere dayanıklı hale gelmesi için çeşitli maddeler bulunduğunu aktaran Üstel, bunların başında KKTC Ulusal Afet ve Deprem Merkezi kurulması ile ülke genelinde yürütülecek imar planı çalışmalarına kaynak aktarılmasının geldiğine dikkat çekti.

Olası bir deprem veya afete karşı KKTC'nin sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin güçlendirilmesine için ayrılan maddi kaynağın protokolde yer aldığını aktaran Üstel, "Biraz önce ifade ettiğim şeyler et ve tırnak gibi birbirinden vazgeçilmez olan şeyler 2 devletin iyi günde, kötü günde, hep birlikte olduklarının göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Kıbrıs Türk halkı, böyle büyük ve güçlü bir devletin kardeşi olmaktan mutluluk ve onur duymaktadır. Türkiye'nin gücü, bize güç katmaktadır. Türkiye'nin yanımızda olması bize güven vermektedir." diye konuştu.

"KKTC ile Türkiye ilişkilerini karşılıklı sevgi saygı ve gönül bağı temelleri üzerine inşa ediyoruz"

Üstel, ülke genelinde trafiğin rahatlaması için akıllı kavşak projesinin de kent ve kırsalda önemli geçiş noktalarına kurulmak üzere projelendirilerek protokoldeki yerini aldığını söyledi.

KKTC ile Türkiye'nin ilişkilerinin daima kardeşliğe dayandığına işaret eden Başbakan Üstel, imzalanan protokol ile ülkesinin Türkiye ile gönül bağını güçlendirerek geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğini belirtti.

Üstel şunları kaydetti:

"KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkiler finansal değil yaşamsaldır. Bu ilişkileri sadece finansal olarak görenler büyük hataya düşerler. İşte bu yüzden bizler, KKTC ile Türkiye ilişkilerini karşılıklı sevgi saygı ve gönül bağı temelleri üzerine inşa ediyoruz. Ülkemizin tıpkı diğer dünya devletleri gibi kendi ayakları üzerinde duran, özgür bir biçimde güven içinde yaşayan kalkınmış bir devlet haline getirmek istiyorsak, rasyonel akıldan kopmadan, popülizm yapmadan sürdürülebilir ekonomi için gerekli tüm koşulları yaratmalıyız. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve yatırımcıların önünü açmalıyız. Bugün imzaladığımız 2023 Yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nün özü budur."