İsrail'den Filistin Kadınlar Komitesi Birliği El-Halil ofisine baskın25 Eylül 2019 Çarşamba 02:41 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 02:47
İsrail askerleri, Filistin Kadınlar Komitesi Birliğinin El-Halil kentindeki ofisini basarak içerideki bazı eşyalara el koydu.
Sivil toplum kuruluşu Stockholm Filistin Grubundan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Filistin Kadınlar Komitesi Birliğinin El-Halil kentindeki ofisine baskın düzenledi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin baskını, İsveç'in Göteborg kentinde hafta sonu Filistin Kadınlar Komitesi Birliğinin gerçekleştirdiği ve bin 100 kişinin katıldığı "Barış Yarışı" eyleminden sonra düzenlediğine dikkat çekildi.
İsrail askerlerinin baskında ofisteki yazıcı, dizüstü bilgisayar ve fotoğrafların da dahil olduğu bazı eşyalara el koyduğu ifade edilen açıklamada, bu tür baskınların Filistin sivil toplum örgütlerine yönelik süregelen ve sistematik saldırıların bir parçası olduğu savunuldu.
Kaynak: AA